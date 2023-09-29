Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Магнитогорского прокурора отправили под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков

В Челябинске Центральный районный суд отправил под домашний арест бывшего заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска Надежду Богухвал, обвиняемую в незаконном сбыте наркотических веществ и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 1 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мера пресечения избрана до 28 ноября, подтвердили «Ъ» в суде.

Как писали Ura.ru и 74.ru, Надежде Богухвал вменяют участие в незаконном обороте наркотиков на территории города. В апреле по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал двух оперуполномоченных полиции. Один из них якобы дал показания, указывающие на причастность к преступлению зампрокурора Ленинского района города.

Михаил Бычков, Челябинск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...