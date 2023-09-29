Магнитогорского прокурора отправили под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков

В Челябинске Центральный районный суд отправил под домашний арест бывшего заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска Надежду Богухвал, обвиняемую в незаконном сбыте наркотических веществ и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 1 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мера пресечения избрана до 28 ноября, подтвердили «Ъ» в суде.

Как писали Ura.ru и 74.ru, Надежде Богухвал вменяют участие в незаконном обороте наркотиков на территории города. В апреле по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал двух оперуполномоченных полиции. Один из них якобы дал показания, указывающие на причастность к преступлению зампрокурора Ленинского района города.

Михаил Бычков, Челябинск