В Таганроге двое экс- полицейских приговорены к семи годам колонии за коррупцию

Таганрогский городской суд приговорил бывшего замначальника отдела уголовного розыска ОП № 2 УМВД РФ по городу Таганрогу Игоря Зубова и экс-оперуполномоченного того же отдела Андрея Поспелова к семи годам заключения в колонии строгого режима по делу о коррупции, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, получили взятку в размере 30 тыс. руб., «чем подорвали авторитет правоохранительных органов в глазах общества как государственных институтов, призванных охранять и защищать права и интересы граждан».

Задержанным было предъявлено обвинения по п.п. «а,б» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Свою вину в ходе разбирательства бывшие полицейские не признали. Суд признал бывших правоохранителей виновными. Помимо заключения в колонии, они также лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителей власти, на срок пять лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Назарова