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Мошенники выманивают у нижегородцев деньги под видом судебных приставов

В Нижегородской области участились случаи, когда мошенники выманивают у граждан деньги под видом судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП РФ.

По данным ведомства, жители получают на электронную почту письма о задолженности, которую необходимо срочно оплатить. В противном случае у граждан могут быть арестованы банковские счета и имущество, говорится в фальшивых уведомлениях. Мошенники могут прислать ссылку на электронную форму, в которую необходимо ввести данные с банковских карт якобы для погашения долга.

Также в подобных сообщениях может содержаться просьба перейти по ссылке, чтобы узнать, как возник долг. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают скачать файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным нижегородцев и реквизитам их банковских карт. Если получатель письма выполнит все указанные действия, его средства могут быть похищены.

Андрей Репин

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