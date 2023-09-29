Экс-зампрокурора Магнитогорска отправили под домашний арест по делу о наркотиках

Центральный районный суд Челябинска заключил под домашний арест до 28 ноября бывшего заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска Надежду Богухвал. Ее обвиняют в незаконном сбыте наркотических веществ (ч. 1 ст. 228.1) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в суде.

Как сообщают СМИ, причастность Надежды Богухвал к преступлениям следствие выявило после ареста двух сотрудников управления МВД Магнитогорска в апреле 2023 года по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Один из оперуполномоченных дал показания против нее.

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