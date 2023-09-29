Мэрия Уфы выбрала поставщиков световых пиал и пианино

Администрация Уфы выбрала поставщиков световых арт-объектов для установки на территории городских общественных пространств. Закупка финансируется из федерального, республиканского и муниципального бюджета.

Контракт на поставку шести круглых скамеек в форме стилизованных пиал, скамейки в виде полумесяца, четырех усеченных октаэдров, двух ромбододекаэдров и двух додекаэдров заключен с нефтекамским предпринимателем Владиком Хуснутдиновым. Начальная стоимость договора составляла 8,1 млн руб., победитель конкурса согласился исполнить его за 4,6 млн руб.

Пиалы установят на площади возле кинотеатра «Родина» и на площади двух фонтанов, полумесяц — возле Башкирской государственной филармонии. Октаэдры разместят перед зданием Уфимского университета науки и технологий на улице Карла Маркса, ромбододекаэдры — на Коммунистической улице, а додекаэдры — в сквере возле ТРК «Галерея-АRT».

Второй контракт — на поставку арт-объекта «Пианино» — исполнит предприниматель из Ижевска Роман Быков. Конструкцию установят в Театральном сквере. Предприниматель согласился поставить товар за 2,3 млн руб., снизив стоимость контракта на 23 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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