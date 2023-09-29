Деньги с оплаты платных парковок в Ижевске направят на ремонт улицы 50 лет ВЛКСМ

В столице Удмуртии средства, поступившие от жителей в качестве оплаты за пользование платными парковками, направят на ремонтные работы по улице 50 лет ВЛКСМ. В частности, для ремонта объекта направят саккумулированные за полгода средства, рассказал во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По этой дороге курсирует общественный транспорт, очень активное движение легкового транспорта, а асфальтовое покрытие не выдерживает критики»,— отметил господин Чистяков.

Планируется, что в октябре отремонтируют участок от улицы Школьная до Тарасова, а также е до конца сезона в нормативное состояние приведут улицу Фруктовая.