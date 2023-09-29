На Кубани капитально отремонтировали 873 многоэтажки

В Краснодарском крае в 20 муниципалитетах завершили капитальный ремонт в 873 многоквартирных домах из плана 2023 года. За счет работ условия проживания улучшили около 50 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

В домах выполнили около 1,6 тыс. видов работ. В большинстве зданий отремонтировали крыши и фасады, в 84 заменили 229 лифтов. Также привели в порядок около 560 внутридомовых инженерных систем.

Сейчас работы идут более чем в 150 многоэтажках. В Славянском и Кореновском районах выполнили более 95% плана.

В регионе также заканчивают подготовку к капремонту в 2024 году. Краткосрочные планы утвердили почти во всех муниципалитетах, сейчас они проводят торги по отбору подрядчиков. При этом в 16 районах контракты уже заключили, в семи из них приступили к работам.

Татьяна Ручкина

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