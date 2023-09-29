В Челябинской области выявлены признаки сговора на торгах по капремонту домов

Управление ФАС России по Челябинской области обнаружило признаки картельного сговора на торгах, которые проводил региональный оператор капитального ремонта в многоквартирных домах. Нарушения выявлены в действиях семи компаний из Челябинска, Златоуста и Магнитогорска, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства региона.

По предварительным данным, четыре челябинские организации – ООО «Южуралэнергосталь», СК «Авангард-плюс», «ИСК», СК «Лига», златоустовские «РСУ» и «Жилищный сервис» и «Водомер» из Магнитогорска реализовывали антиконкурентные соглашения в 2020-2023 года на торгах по 60 закупкам. Заказчиком выступал специализированная некоммерческая организация- фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».

Сотрудники УФАС установили, что в ряде случаях компании, вместе участвуя в аукционах, не конкурировали друг с другом, в результате контракты заключались по цене, приближенной к максимальной. Впоследствии победитель заключал с конкурентом договор субподряда.

Челябинское УФАС проводило выездные проверки регоператора по поручению прокуратуры региона. По выявленным нарушениям п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» антимонопольное ведомство готовится возбудить административное дело. Также УФАС продолжит анализ закупок регоператора капремонта многовартирных домов в регионе.

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