Нижегородские приставы изъяли 490 литров ядовитой стеклоомывающей жидкости

Почти 100 канистр стеклоомывающей жидкости, в состав которой входил метанол, изъяли сотрудники нижегородского управления ФССП РФ. По данным управления, к административной ответственности за продажу опасной и запрещенной к продаже жидкости привлечены 13 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Все эти граждане торговали ядовитой продукцией в торговых точках, расположенных вдоль автомобильных дорог. По решению суда, каждый из нарушителей оштрафован на 2 тыс. руб.

После вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства судебные приставы передали 490 литорв конфискованной жидкости в специализированную организацию для уничтожения.

Андрей Репин