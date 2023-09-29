Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Шансы, что "Спартак" получит порцию "подарков", весьма высокие»

Владимир Осипов — о раскладе сил перед 10-м туром РПЛ

29 сентября стартует 10-й тур Российской премьер-лиги. Болельщиков ждут восемь игр, в том числе «Спартак»—«Крылья Советов», «Ахмат»—«Динамо», ЦСКА—«Балтика» и «Ростов»—«Урал». Шансы команд обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, экспертом «Лиги Ставок» Сергеем Акулининым.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— «Крылья Советов» сейчас — самая результативная команда РПЛ. И шансы, что «Спартак» получит свою порцию «подарков» в Самаре, весьма высокие. При этом коэффициент на победу «Крыльев» в «Лиге Ставок» — 2,95, на успех «Спартака» — 2,44, на ничью — 3,7. Естественно, большинство заряжает на красно-белых — 65%, 20% верят в «Крылья», 15% — в ничью. Где истина?

— Как обычно, где-то посередине. Давайте разберем и постараемся понять позиции тех и других. Что касается потенциала «Крыльев», у них потрясающая результативность, это самая забивающая команда чемпионата. У них стабильная слаженная игра, хорошая форма лидеров. Статистика в какой-то степени тоже на стороне клуба. Последние два выезда в Самару «Спартак» завершал поражением. Это было в прошлом сезоне в рамках Кубка. В рамках чемпионата красно-белые уже очень давно не могут победить в Самаре. Поэтому «Крылья» вполне можно воспринимать в качестве достойного оппонента «Спартака».

Мы понимаем, что московская команда не в ладах с собственной обороной, и никакой Бабич здесь на короткой дистанции ситуацию не решит. Накинем в эту копилочку травму Селихова. Не думаю, конечно, что у «Спартака» большие проблемы с его подменой — скорее всего, сыграет Максименко, но все-таки это не основной вратарь, по каким-то причинам не основной, а значит, он хуже, чем основной. И если мы по чуть-чуть будем накладывать такие аргументы в пользу «Крыльев», то так их фаворитизм и набежит.

— Может быть, посмотреть в сторону результативности? Понятно, что коэффициент в «Лиге Ставок» на «обе забьют» невысокий — 1,61, хотя все равно выше, чем у конкурентов. Тем не менее — забьют ли обе? И сколько вообще мячей мы ждем? Может быть, накидают друг другу по полной?

— Думаю, должны накидать, потому что опять же давайте посмотрим сначала в сторону статистики. Команды последний раз сыграли 0:0 13 лет назад, аж в 2010 году. Они расходились, не забив друг другу голы, а после этого всегда забивали. Еще добавлю про результативность «Крыльев», проблемы в обороне московского «Спартака». Рассказов теперь не за красно-белых играет, тем не менее проблемы все равно у них. Кстати, его очень здорово спозиционировал Осинькин как атакующего футболиста. Есть среди болельщиков те, кто любит правило бывших, когда спортсмен собирается и круто играет против своей команды. И у Рассказова будет шанс показать, какого футболиста потерял «Спартак».

— Особенно если учесть, как его травили в «Спартаке» и как он засверкал, не побоюсь этого слова, в «Крыльях».

— Его травили за ошибки в обороне, а Осинькин убрал его из обороны, поставил в атакующую тройку, и Рассказов забил за последний месяц и отдал больше, чем за всю свою предыдущую карьеру, наверное, включая юношеские спортивные школы.

— Что касается ставок, победа «Крыльев» плюс «тотал больше 2,5» идет с коэффициентом 4. Такая же история со «Спартаком» — 3,25. Что лучше взять?

— Я думаю, нужно отталкиваться от результативности. Игра еще встроится после забитого мяча. Я бы не лез в победу — трудно сказать, кто конкретно победит, но голов будет много. Мне кажется, первыми забьют «Крылья» — вот на это я бы рассчитывал. «Спартак», скорее всего, начнет, как всегда, неуверенно, гол «Крыльев» вскроет игру, и дальше понесется 1:1, 2:2, 3:3, 2:2, 2:3, сколько угодно.

— Раз уж мы заговорили о воскресных матчах, посмотрим на игру «Ахмат»—«Динамо». В «Лиге Ставок» одинаковые коэффициенты — букмекеры не видят здесь фаворита. А мне кажется, что это «Динамо», ошибаюсь?

— Трудно сказать, потому что динамовцы находятся явно не в лучшем состоянии. Есть кадровые потери, Фомин под вопросом, изобретение Лички — Лаксальт, опорник, травмирован, скорее всего, тоже не сыграет, так что середина поля провиснет. В гостевом матче против «Ахмата» это опасно. Плюс у «Динамо» в последних шести матчах всего одна победа. «Динамо» пропускает ото всех — такая же проблема, как у «Спартака». Единственный сухой матч у динамовцев, по-моему, был против «Балтики». Поэтому «Ахмат», скорее всего, забьет. Ромащенко команду растормошил, и такими уж фаворитами, особенно в гостевом матче, динамовцы мне не видятся.

— То есть тоже смотрим в сторону забитых мячей «Ахмата». А что насчет встречи «Ростов»—«Урал»? У первой команды пять матчей в РПЛ без побед. Сегодня в домашней игре с «Уралом» она прямо фаворит. «Лига Ставок» дает на успех «Ростова» коэффициент 2,45, на победу гостей — 3,1. У кого больше шансов взять верх? Стоит ли в этой встрече ставить на победу одного из клубов? Или лучше поостеречься?

— Ох, «Ростов» же играет против «Урала», у которого еще большая серия — по-моему, шесть матчей без побед. Плюс ко всему он клинически не может забивать голы в ворота соперников, у него огромная проблема с атакой. Уже матча четыре с учетом Кубка «Урал» не забивает. Поэтому я ожидаю, что тур откроется очень тягучим, очень напряженным футболом, где, наверное, мы увидим небольшое количество забитых мячей, много борьбы, мы увидим, как обычно в таких случаях, много желания, мотивации, но на интенсивный, на результативный футбол я бы здесь не рассчитывал. Думаю, «Ростов» все-таки преодолеет свои проблемы и у себя дома с соперником уровня «Урала» справится.

— Предлагаю сделать ставку «тотал меньше 2,5», что в матче «Ростов»—«Урал» будет забито два или меньше мячей. Коэффициент в «Лиге Ставок» — 1,74, небольшой, но очень в этой ситуации надежный. А что касается «Зенита», это у нас такой серьезный фаворит, и вот действующий чемпион едет в Оренбург. После его поражения от «Локомотива» «Оренбургу» конец?

— Не думаю, «Оренбург» — прекрасная команда, сейчас очень веселая. Не знаю, что сделал Давид Деограсия, но все-таки он внушил ребятам уверенность в себе, они заиграли в футбол. Но в случае с «Зенитом» это как раз самый опасный фактор. Играть в интересный, результативный и бегучий футбол против него нельзя. И я думаю, что это подведет «Оренбург».

Есть определенные моменты, тем не менее «Зенит» является фаворитом, и мне кажется, что у его соперника нет особых шансов с учетом того, что для сине-бело-голубых «Оренбург» — обычный противник. Единственная слабость — вроде бы травмирован Михаил Кержаков, и, скорее всего, он игру пропустит, ворота петербургской команды будет защищать Васютин. Может быть, креативные латиноамериканцы из «Оренбурга» найдут подходы к воротам Васютина. Но в целом «Зенит» — непоколебимый фаворит в этой паре.

— А «Локомотив» дома против «Нижнего Новгорода» Сергея Юрана? Мне кажется, здесь все так неоднозначно. В последнее время мне стала нравиться не игра «Пари НН», а результаты, которые показывает команда. Коэффициент на победу над «Локомотивом» — 4,2. Конечно, это вряд ли случится, тем не менее, хорош сейчас «Нижний Новгород» как середняк?

— Если хочется рискнуть, можно попробовать. «Нижний Новгород» с Юраном играет в «сушеный» футбол: голы даются с трудом. «Пари НН» — одна из самых нерезультативных команд чемпионата, при этом пропускает она немного. Если клуб и победит, то со счетом 1:0 — по-другому «Нижний Новгород» выиграть не может. Что касается «Локомотива», команда немножко спикировала вниз в игровом плане: тут и отсутствие Дзюбы, и травмы, и еще, наверное, какой-то игровой кризис наложился.

Яркая победа над «Зенитом» случилась в последнем туре, но я все-таки спишу ее на стечение обстоятельств, связанных с высокой мотивацией и с тем, что удалось в последние минуты забить гол, так бывает. Не думаю, что выигрыш решил все проблемы железнодорожников. Они остались и будут перенесены на игру с «Нижним Новгородом». Атака работает не очень хорошо, не сказать, что Пиняев в блестящей форме. Глушенков в последнем матче остался в запасе, Дзюба не забивает. «Локомотиву» есть над чем подумать.

— Не могу обойти стороной матч ЦСКА—«Балтика», Сергей Игнашевич против родной команды. ЦСКА — явный фаворит. Есть у «Балтики» шансы в Москве?

— На мой взгляд, нет. ЦСКА слишком глубоко закопал себя в турнирной таблице. Впереди еще матчи Кубка, где на следующей неделе армейцы отдохнут. А сейчас против «Балтики» нужно набирать очки — все-таки ЦСКА находится во второй половине турнирной таблицы, это для команды слишком.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...