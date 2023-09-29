«Шансы, что "Спартак" получит порцию "подарков", весьма высокие»

29 сентября стартует 10-й тур Российской премьер-лиги. Болельщиков ждут восемь игр, в том числе «Спартак»—«Крылья Советов», «Ахмат»—«Динамо», ЦСКА—«Балтика» и «Ростов»—«Урал». Шансы команд обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, экспертом «Лиги Ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— «Крылья Советов» сейчас — самая результативная команда РПЛ. И шансы, что «Спартак» получит свою порцию «подарков» в Самаре, весьма высокие. При этом коэффициент на победу «Крыльев» в «Лиге Ставок» — 2,95, на успех «Спартака» — 2,44, на ничью — 3,7. Естественно, большинство заряжает на красно-белых — 65%, 20% верят в «Крылья», 15% — в ничью. Где истина?

— Как обычно, где-то посередине. Давайте разберем и постараемся понять позиции тех и других. Что касается потенциала «Крыльев», у них потрясающая результативность, это самая забивающая команда чемпионата. У них стабильная слаженная игра, хорошая форма лидеров. Статистика в какой-то степени тоже на стороне клуба. Последние два выезда в Самару «Спартак» завершал поражением. Это было в прошлом сезоне в рамках Кубка. В рамках чемпионата красно-белые уже очень давно не могут победить в Самаре. Поэтому «Крылья» вполне можно воспринимать в качестве достойного оппонента «Спартака».

Мы понимаем, что московская команда не в ладах с собственной обороной, и никакой Бабич здесь на короткой дистанции ситуацию не решит. Накинем в эту копилочку травму Селихова. Не думаю, конечно, что у «Спартака» большие проблемы с его подменой — скорее всего, сыграет Максименко, но все-таки это не основной вратарь, по каким-то причинам не основной, а значит, он хуже, чем основной. И если мы по чуть-чуть будем накладывать такие аргументы в пользу «Крыльев», то так их фаворитизм и набежит.

— Может быть, посмотреть в сторону результативности? Понятно, что коэффициент в «Лиге Ставок» на «обе забьют» невысокий — 1,61, хотя все равно выше, чем у конкурентов. Тем не менее — забьют ли обе? И сколько вообще мячей мы ждем? Может быть, накидают друг другу по полной?

— Думаю, должны накидать, потому что опять же давайте посмотрим сначала в сторону статистики. Команды последний раз сыграли 0:0 13 лет назад, аж в 2010 году. Они расходились, не забив друг другу голы, а после этого всегда забивали. Еще добавлю про результативность «Крыльев», проблемы в обороне московского «Спартака». Рассказов теперь не за красно-белых играет, тем не менее проблемы все равно у них. Кстати, его очень здорово спозиционировал Осинькин как атакующего футболиста. Есть среди болельщиков те, кто любит правило бывших, когда спортсмен собирается и круто играет против своей команды. И у Рассказова будет шанс показать, какого футболиста потерял «Спартак».

— Особенно если учесть, как его травили в «Спартаке» и как он засверкал, не побоюсь этого слова, в «Крыльях».

— Его травили за ошибки в обороне, а Осинькин убрал его из обороны, поставил в атакующую тройку, и Рассказов забил за последний месяц и отдал больше, чем за всю свою предыдущую карьеру, наверное, включая юношеские спортивные школы.

— Что касается ставок, победа «Крыльев» плюс «тотал больше 2,5» идет с коэффициентом 4. Такая же история со «Спартаком» — 3,25. Что лучше взять?

— Я думаю, нужно отталкиваться от результативности. Игра еще встроится после забитого мяча. Я бы не лез в победу — трудно сказать, кто конкретно победит, но голов будет много. Мне кажется, первыми забьют «Крылья» — вот на это я бы рассчитывал. «Спартак», скорее всего, начнет, как всегда, неуверенно, гол «Крыльев» вскроет игру, и дальше понесется 1:1, 2:2, 3:3, 2:2, 2:3, сколько угодно.

— Раз уж мы заговорили о воскресных матчах, посмотрим на игру «Ахмат»—«Динамо». В «Лиге Ставок» одинаковые коэффициенты — букмекеры не видят здесь фаворита. А мне кажется, что это «Динамо», ошибаюсь?

— Трудно сказать, потому что динамовцы находятся явно не в лучшем состоянии. Есть кадровые потери, Фомин под вопросом, изобретение Лички — Лаксальт, опорник, травмирован, скорее всего, тоже не сыграет, так что середина поля провиснет. В гостевом матче против «Ахмата» это опасно. Плюс у «Динамо» в последних шести матчах всего одна победа. «Динамо» пропускает ото всех — такая же проблема, как у «Спартака». Единственный сухой матч у динамовцев, по-моему, был против «Балтики». Поэтому «Ахмат», скорее всего, забьет. Ромащенко команду растормошил, и такими уж фаворитами, особенно в гостевом матче, динамовцы мне не видятся.

— То есть тоже смотрим в сторону забитых мячей «Ахмата». А что насчет встречи «Ростов»—«Урал»? У первой команды пять матчей в РПЛ без побед. Сегодня в домашней игре с «Уралом» она прямо фаворит. «Лига Ставок» дает на успех «Ростова» коэффициент 2,45, на победу гостей — 3,1. У кого больше шансов взять верх? Стоит ли в этой встрече ставить на победу одного из клубов? Или лучше поостеречься?

— Ох, «Ростов» же играет против «Урала», у которого еще большая серия — по-моему, шесть матчей без побед. Плюс ко всему он клинически не может забивать голы в ворота соперников, у него огромная проблема с атакой. Уже матча четыре с учетом Кубка «Урал» не забивает. Поэтому я ожидаю, что тур откроется очень тягучим, очень напряженным футболом, где, наверное, мы увидим небольшое количество забитых мячей, много борьбы, мы увидим, как обычно в таких случаях, много желания, мотивации, но на интенсивный, на результативный футбол я бы здесь не рассчитывал. Думаю, «Ростов» все-таки преодолеет свои проблемы и у себя дома с соперником уровня «Урала» справится.

— Предлагаю сделать ставку «тотал меньше 2,5», что в матче «Ростов»—«Урал» будет забито два или меньше мячей. Коэффициент в «Лиге Ставок» — 1,74, небольшой, но очень в этой ситуации надежный. А что касается «Зенита», это у нас такой серьезный фаворит, и вот действующий чемпион едет в Оренбург. После его поражения от «Локомотива» «Оренбургу» конец?

— Не думаю, «Оренбург» — прекрасная команда, сейчас очень веселая. Не знаю, что сделал Давид Деограсия, но все-таки он внушил ребятам уверенность в себе, они заиграли в футбол. Но в случае с «Зенитом» это как раз самый опасный фактор. Играть в интересный, результативный и бегучий футбол против него нельзя. И я думаю, что это подведет «Оренбург».

Есть определенные моменты, тем не менее «Зенит» является фаворитом, и мне кажется, что у его соперника нет особых шансов с учетом того, что для сине-бело-голубых «Оренбург» — обычный противник. Единственная слабость — вроде бы травмирован Михаил Кержаков, и, скорее всего, он игру пропустит, ворота петербургской команды будет защищать Васютин. Может быть, креативные латиноамериканцы из «Оренбурга» найдут подходы к воротам Васютина. Но в целом «Зенит» — непоколебимый фаворит в этой паре.

— А «Локомотив» дома против «Нижнего Новгорода» Сергея Юрана? Мне кажется, здесь все так неоднозначно. В последнее время мне стала нравиться не игра «Пари НН», а результаты, которые показывает команда. Коэффициент на победу над «Локомотивом» — 4,2. Конечно, это вряд ли случится, тем не менее, хорош сейчас «Нижний Новгород» как середняк?

— Если хочется рискнуть, можно попробовать. «Нижний Новгород» с Юраном играет в «сушеный» футбол: голы даются с трудом. «Пари НН» — одна из самых нерезультативных команд чемпионата, при этом пропускает она немного. Если клуб и победит, то со счетом 1:0 — по-другому «Нижний Новгород» выиграть не может. Что касается «Локомотива», команда немножко спикировала вниз в игровом плане: тут и отсутствие Дзюбы, и травмы, и еще, наверное, какой-то игровой кризис наложился.

Яркая победа над «Зенитом» случилась в последнем туре, но я все-таки спишу ее на стечение обстоятельств, связанных с высокой мотивацией и с тем, что удалось в последние минуты забить гол, так бывает. Не думаю, что выигрыш решил все проблемы железнодорожников. Они остались и будут перенесены на игру с «Нижним Новгородом». Атака работает не очень хорошо, не сказать, что Пиняев в блестящей форме. Глушенков в последнем матче остался в запасе, Дзюба не забивает. «Локомотиву» есть над чем подумать.

— Не могу обойти стороной матч ЦСКА—«Балтика», Сергей Игнашевич против родной команды. ЦСКА — явный фаворит. Есть у «Балтики» шансы в Москве?

— На мой взгляд, нет. ЦСКА слишком глубоко закопал себя в турнирной таблице. Впереди еще матчи Кубка, где на следующей неделе армейцы отдохнут. А сейчас против «Балтики» нужно набирать очки — все-таки ЦСКА находится во второй половине турнирной таблицы, это для команды слишком.