В Ярославле мошенники пытались обмануть судей

Председателю ярославского областного суда мошенники создали фейковый аккаунт и от его имени расспрашивали у судей личную информацию. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

Мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram и писали с него другим сотрудникам. В диалоге они просили собеседников ответить на вопросы, которые якобы задают правоохранительные органы. Потом перезванивали и уже лично пытались получить информацию личного финансового характера.

В суде предположили, что такие же сообщения могли получить не только сотрудники аппарата суда, но и другие граждане.

Алла Чижова