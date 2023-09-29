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В Ярославле мошенники пытались обмануть судей

Председателю ярославского областного суда мошенники создали фейковый аккаунт и от его имени расспрашивали у судей личную информацию. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

Ярославский областной суд

Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

Мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram и писали с него другим сотрудникам. В диалоге они просили собеседников ответить на вопросы, которые якобы задают правоохранительные органы. Потом перезванивали и уже лично пытались получить информацию личного финансового характера.

В суде предположили, что такие же сообщения могли получить не только сотрудники аппарата суда, но и другие граждане.

Алла Чижова

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