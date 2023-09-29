В Перми обсудили вопросы молодежной политики

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров на заседании Совета округа в Перми призвал глав регионов уделить первостепенное внимание подготовке специалистов по воспитанию для образования, общественных организаций, для органов государственной власти. Полпред предложил обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи, чтобы оценить эффективность действующих механизмов поддержки и определить первостепенные задачи в этой сфере.

Особое внимание, по мнению господина Комарова, необходимо уделить защите молодежи от негативного информационного и ценностного воздействия со стороны недружественных стран, а также выработке современных эффективных форм воспитательной работы. «Время бросает нашей стране, государственной системе, всем нам серьезный вызов. Наши стратегические оппоненты, использующие весь спектр возможностей воздействия на российское общество, исповедуют принцип «Хочешь победить врага — воспитай его детей». А образовательную и воспитательную системы России формируют представители разных поколений, социализация которых происходила в принципиально иных условиях, что часто обусловливает выбор и трансляцию консервативных, устаревших и, в конечном счете, неэффективных методов воспитания»,— отметил господин Комаров.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что последние два года государство выстраивает целостную систему воспитания: от изменений в законодательстве об образовании до больших инфраструктурных и сетевых проектов и сообществ. «Прошло не так много времени, а мы уже имеем новый класс педагогических работников — советников по воспитанию. С этого года они работают уже во всех регионах страны. Это и цикл уроков “Разговоры о важном”. Всего два года назад у нас не было возможности единомоментно донести до школьников нужный информационный сигнал. Сейчас в рамках этих уроков можно каждую неделю давать ребятам то содержание, которое является важным для государства»,— подчеркнул Сергей Новиков.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ряд предложений, которые были разработаны на прошлых заседаниях совета, сейчас реализуются в регионах и на федеральном уровне. Он рассказал о практике совместной работы «Движения Первых» и Российских студенческих отрядов в Прикамье. Проект летней трудовой занятости был переформатирован в круглогодичный формат взаимодействия трудовых отрядов подростков из числа участников «Движения первых» с бойцами студотрядов. В течение всего года отряды подростков принимают участие в событиях местных штабов и регионального отделения, реализуют собственные проекты в добровольческой деятельности, проводят профориентационные мероприятия, используя шефскую помощь студотрядов.

Дмитрий Махонин также озвучил предложение регионов ПФО по формированию федеральной госпрограммы по работе с молодежью. Это позволит всем субъектам двигаться в одном направлении, используя лучшие практики и опыт, обеспечить наиболее эффективные подходы в работе с молодежью. В ней необходимо отразить приоритеты и ключевые направления патриотического воспитания молодежи, а также количественные и качественные изменения, которых нужно достичь. В частности, необходимо включить в перечень показателей успешности работы высших должностных лиц параметры, отражающие результаты воспитательной работы.

Игорь Комаров отметил, что предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.