В Нижнем Тагиле автобус с 60 пассажирами сбил пешехода

В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила водитель автобуса, в котором находились 60 пассажиров, сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе городского МВД, в результате ДТП 46-летняя женщина госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила

По данным ГИБДД, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в 06:35 возле дома по улице ул. Индустриальная, 45а. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Там ее сбил 62-летний водитель автобуса, не предоставив преимущество в движении.

Водитель привлечен к административной ответственности по ст.12.18 КоАП РФ (за непредоставление преимущества в движении пешеходу). Он был трезв, стаж его вождения – 33 года. Сотрудникам полиции он пояснил, что не заметил пешехода на переходе. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания. По его результатам будет принято процессуальное решение.

Полина Хабарова

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