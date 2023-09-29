Еще одна группа военнослужащих из Удмуртии пополнит ряды армии России
В Удмуртии 28 сентября состоялась отправка очередной группы мужчин, пожелавших заключить контракты на военную службу. Новобранцы отправили в воинские части для прохождения переподготовки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Отмечается, что служить по контракту отправляются как городские, так и сельские жители в возрасте от 30 до 50 лет. Это все, кто не имеют медицинских противопоказаний и прошли необходимые процедуры отбора.