Еще одна группа военнослужащих из Удмуртии пополнит ряды армии России

В Удмуртии 28 сентября состоялась отправка очередной группы мужчин, пожелавших заключить контракты на военную службу. Новобранцы отправили в воинские части для прохождения переподготовки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что служить по контракту отправляются как городские, так и сельские жители в возрасте от 30 до 50 лет. Это все, кто не имеют медицинских противопоказаний и прошли необходимые процедуры отбора.