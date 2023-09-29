В Ростовской области 2 и 4 октября пройдут учения по гражданской обороне

Во всех 55 муниципалитетах Ростовской области в два этапа 2 и 4 октября пройдут учения по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждает пресс-служба правительства региона.

Согласно планам властей, в понедельник 2 октября в области проведут проверку готовности всех систем управления гражданской обороной.

В среду пройдет практическая часть учений. На местах будут отработаны мероприятия по развертыванию эвакуационных органов, выдаче населению средств защиты, а также занятия с силами гражданской обороны Ростовской области. Кроме того, будет проведена проверка функционирования систем оповещения населения с включением громкоговорителей и электросирен.

Анастасия Назарова