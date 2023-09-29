«Т Плюс» высадила полсотни сосен-крупномеров в Лысьве

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» высадили сосны-крупномеры в Лысьве. 50 деревьев появились в районе городской набережной в центральной части муниципалитета. В мероприятии приняли участие лысьвенские школьники, представители администрации Лысьвы и руководство Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс».

50 сосен-крупномеров высажены в Лысьве в рамках межрегиональной экологической акции компании «Деревья – городам «Т Плюс». Крупномеры – взрослые деревья с развитой кроной, имеющие высоту от 3 м до 15 м. Их выращивают в питомнике, затем специальным образом упаковывают и перевозят к месту высадки. Сосны-крупномеры обеспечивают гармоничное озеленение городской территории.

«Природа Пермского края является таким же важным ресурсом, как теплоэнергия, и мы максимально заинтересованы в сохранении и преумножении этого потенциала. Это наша забота о благополучии будущих поколений. Особенно важно реализовывать такие начинания в перспективных территориях, таких, как Лысьва», – говорит директор Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Николай Лысков.

В Лысьве «Т Плюс» с 2022 года реализует проект по модернизации системы теплоснабжения города с переводом потребителей на современные экологичные малые котельные. В результате обновления сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам.

«В 2023 году заканчивается второй этап строительства набережной. Впереди еще много работы, в том числе, по благоустройству и озеленению её территории. Поэтому такие совместные акции – наш вклад в будущее уже ставшего любимым горожанами объекта», – отметил исполняющий обязанности главы Лысьвенского городского округа Виталий Ушаков.

Напомним, летом 2022 года Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.

Ранее сотрудники предприятия высадили 5,6 тыс. саженцев елей в Пермском районе Пермского края. Лесные высадки по Пермскому краю в 2023 году в ходе экопроекта составили 49,5 тыс. елей.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»