Подозреваемым в поджоге в ночном клубе Уфы избрали меру пресечения

Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум гражданам Узбекистана, подозреваемым в покушении на убийство охранника ночного клуба Meet Point в ТЦ «Иремель» на улице Менделеева в Уфе, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство с особой жестокостью общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «д», «е» «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления подозреваются граждане Республики Узбекистан 28 и 30 лет Илюзбек Ходжаев и Азизхон Юнусов.

Ночью 28 сентября охранники отказались пустить подозреваемых в заведение, посчитав, что они находятся в состоянии опьянения. В отместку подозреваемые облили одного из сотрудников и само заведение бензином и подожгли. Сотрудники заведения самостоятельно ликвидировали возгорание.

Подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами на рейс Уфа-Москва.

Майя Иванова

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