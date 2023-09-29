Ветреная погода и +20°С днем ожидается в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в предстоящие выходные не ожидается осадков, а температура воздуха прогреется до +20°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. В ночь на 30 сентября столбик термометра окажется на отметке +4..+9°С, днем — +12..+17°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

В воскресенье, 1 октября, в ночные часы температура окажется на уровне +4..+9°С, днем — +15..+20°С. В первые дни октября установится ветреная погода. В понедельник, 2 октября, ночью окажется +9..+14°С, днем — +15..+20°С. Во второй половине ночи и днем пройдут дожди.

По предварительному прогнозу, с 3 октября температурный фон понизится до +11..+16°С днем. В отдельные дни ожидаются дожди.