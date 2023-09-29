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Коммерсантъ FM
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Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения в руководстве преступным сообществом

Швейцарская прокуратура официально предъявила обвинение Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, в управлении преступным сообществом, хищении миллионов долларов из Узбекистана, систематическом подкупе правительственных чиновников и менеджеров корпораций, а также в отмывании незаконно полученных средств через целую сеть компаний, зарегистрированных в Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на швейцарские власти. Предъявление обвинений, по данным газеты, произошло в четверг.

Как отмечается, в течение многих лет госпожа Каримова практически свободно передвигалась по миру, имея статус дипломата ООН, продвигая свои бизнес-интересы. Все это время, утверждается в обвинении, она управляла преступным объединением, известным как «контора», в котором состояли десятки человек и более ста компаний.

«Учитывая размер, способ управления, инфраструктуру, объем контролируемых активов… "контора" проводила свою деятельность как настоящая профессиональная корпорация, соблюдая обязательные требования и жесткое разделение обязанностей, при этом прибегая и к насилию, и к угрозам»,— говорится в заявлении прокуратуры. Центром «конторы» была якобы швейцарская компания Zeromaх, обанкротившаяся в 2010 году, что стало вторым по масштабу банкротством в швейцарской истории.

Юристы Гульнары Каримовой, которая в настоящее время находится в заключении в Узбекистане, уже заявили о ее невиновности. По словам ее швейцарского адвоката Грегуара Манже, «она отвергает все обвинения и будет бороться до полного оправдания».

О том, как судили Гульнару Каримову в Узбекистане,— в публикации «Ъ» «Гульнаре Каримовой прибавили срок».

Виктор Бук

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