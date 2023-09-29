Челябинск занял 27 место в топ-30 лучших городов для бизнеса

В число 30 лучших российских городов для ведения бизнеса вошел Челябинск, занявший 27 место в списке. Рейтинг представил Forbes после десятилетнего перерыва.

Лучшие города для ведения бизнеса отбирались среди 90 населенных пунктов с наибольшим числом жителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также наибольшей покупательной способности зарплаты. Города сравнивали по таким параметрам как инвестиции и инфраструктура, кадры, демография и жилье, доходы, качество жизни, малый и средний бизнес. В рейтинг не включили Москву и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделили в отдельную группу.

Авторы исследования сообщают, что в Челябинске живут 1,18 млн человек, средняя зарплата составляет 60,47 тыс. руб. (на первый квартал 2023 года), доходы бюджета – 53,8 млрд руб. Кроме того, указывается, что в 2022 году предприятия Челябинска произвели товаров и услуг на 956,6 млрд руб., а крупнейшее частное предприятие – Челябинский электрометаллургический комбинат — заработало 97,5 млрд руб.

Лидером рейтинга стал Краснодар. Затем идут Южно-Сахалинск, Тюмень, Калининград, Екатеринбург. Также в первой десятке Владивосток, Казань, Благовещенск, Новосибирск и Иркутск. На 13 месте в списке центр Ханты-Мансийского автономного округа Сургут.

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