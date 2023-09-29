В Прикамье зафиксировано еще одно землетрясение

В Пермском крае, вблизи села Орда, зафиксировано землетрясение. Как сообщает новостной портал «ЕАН» со ссылкой на данные Международной системы мониторинга, землетрясение произошло 24 сентября в 08:46 по местному времени. Сила колебаний почвы составила 3,2 балла.

Ученые екатеринбургского Института геофизики УрО РАН в беседе с изданием отметили, что землетрясения магнитудой менее 4 баллов относятся к разряду умеренных. «Это землетрясение небольшой силы. Опасности людям и строениям не представляло»,— пояснили в институте.

В июне этого года было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла возле села Моховое (Кунгурский район).