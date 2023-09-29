Курсирование поезда Челябинск — Троицк продлили до 15 ноября

Период курсирования дополнительного пригородного поезда сообщением Челябинск — Троицк продлен до 15 ноября. Решение принято из-за переноса сроков открытия аэропорта в Магнитогорске, сообщают в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Пригородный поезд курсирует ежедневно с 1 июня. Он был запущен в связи с началом реконструкции аэропорта Магнитогорска. Поезд отправляется из Челябинска в 17:15 и прибывает в Троицк в 18:44. Обратно состав начинает движение в 09:15.

«Маршрут позволяет развести потоки пассажиров из Троицка и Магнитогорска, и обеспечить отправление возросшего количества пассажиров из Магнитогорска на электропоезде "Ласточка", маршрут которого проходит через Троицк»,— поясняют в миндортрансе региона.

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