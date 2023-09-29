Филармония перенесла концерт из находящегося в реконструкции зала КДЦ в органный

Краевая филармония перенесла джазовый концерт «Новоорлеанский джаз», запланированный на 30 октября, из пока еще находящегося в реконструкции Большого зала Культурно-делового центра в органный зал. Об этом учреждение культуры уведомило зрителей, успевших купить билеты, рассказал «Ъ-Прикамье» один из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Из-за неотложных обстоятельств, связанных с техническими аспектами и обновлениями в нашем зале, мы вынуждены перенести это уникальное музыкальное событие из Большого зала филармонии в более уютный и атмосферный органный зал»,— говорится в сообщении краевой филармонии.

В краевой филармонии подтвердили «Ъ-Прикамье» подлинность сообщения, но от других комментариев отказались. При этом в расписании филармонии первый раз после реконструкции использование Большого зала намечено на 21 октября в рамках концерта «Русская классика. Избранное».

С мая 2022 года в Большом зале Пермской краевой филармонии идет полномасштабная реконструкция зала. Проект реконструкции предусматривает расширение объема помещений и новую конфигурацию сцены (в полтора раза больше предыдущей). Проект реализует АО «Корпорация развития Пермского края», подрядчиком выступило казанское ООО «Монат групп». Цена контракта составила 1,1 млрд руб. Подрядчик должен завершить работы до 15 апреля 2023 года. Власти сообщали о выполнении минувшим летом наиболее трудоемких работ реконструкции.

«Строительные работы в зале завершены, сейчас идет пусконаладка систем, приемка немонтируемого оборудования, в том числе музыкального, готовится пакет документов для отправки в ИГСН. Планируется, что первые мероприятия пройдут в обновленном зале этой осенью после получения разрешения на ввод» - сказали «Ъ-Прикамье» в КРПК

«Перенос связан с техническими особенностями площадки» - пояснил собеседник, близкий к филармонии.