Зарубежные СМИ: Что грозит Дональду Трампу из-за судебных процессов?

Суд отказал Дональду Трампу в просьбе отложить рассмотрение дела о мошенничестве. Речь идет о гражданском иске, в рамках которого экс-президента США обвиняют в завышении стоимости своей недвижимости. На днях суд Нью-Йорка признал, что Трамп и его компании несут ответственность в рамках дела. Адвокаты подавали апелляцию, но она была отклонена. Таким образом процесс должен начаться 2 октября. Зарубежные СМИ отмечают, что разбирательство грозит «подорвать империю недвижимости» Дональда Трампа. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrick Semansky / AP Фото: Patrick Semansky / AP

«В Нью-Йорке такие иски добираются до суда годами, а мой рассмотрят уже в понедельник!»,— так Дональд Трамп прокомментировал решение судьи, пишет The Washington Post.

Ранее тот счел доказанным, что Трамп завысил свой капитал более чем на $2 млрд, за счет чего годами получал более выгодные кредиты. Защита возражала, что большую часть дела надлежало закрыть, ведь апелляционный суд уже признавал некоторые положения иска устаревшими. Кроме того, настаивали адвокаты, судья не учел, что на условия банков и страховщиков влиял личный бренд Трампа. Однако инстанция отклонила ходатайство.

Таким образом иск вокруг завышенной стоимости активов может стать первым иском правительства к Трампу, дошедшим до суда. Как пишет The Associated Press, суду теперь предстоит установить, происходило ли длительное мошенничество. Процесс пройдет без присяжных.

Для дачи показаний обе стороны могут вызвать более 100 свидетелей, сообщает Reuters. Среди них — сам Трамп, его сыновья и дочь Иванка, которая едва не стала обвиняемой; бывший финансовый директор Trump Organization и бывший личный адвокат Трампа, который теперь настроен против него.

Как пишет The New York Times, постановление судьи уже может лишить экс-президента контроля над несколькими объектами недвижимости. Это в том числе Trump Tower на Манхэттене, офисное здание на Уолл-стрит, поля для гольфа и загородное поместье. Не ясно, придется ли продать объекты, не исключено, что судья временно передаст управление независимому лицу. В ходе процесса также предстоит установить размер штрафа.

Между тем генпрокурор требовала взыскать с Трампа $250 млн, запретить ему и его сыновьям заниматься бизнесом.

Кроме этого гражданского процесса, против Трампа выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В том числе за попытку отменить итоги президентских выборов в Джорджии в 2020 году. Wall Street Journal напоминает, что экс-президент неожиданно заявил, что не будет пытаться перевести этот процесс в федеральную юрисдикцию. Это значит, что разбирательство скорее всего будут транслировать по телевидению.

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