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В Анапе мошенников судят за хищение прав на недвижимость стоимостью 260 млн рублей

В Анапский городской суд направлено уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, повлекшем потерю жилья, а также в легализации незаконно полученных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. В результате действий обвиняемых 24 жителя Анапы лишились прав на дома, квартиры и земельные участки общей стоимостью 260 млн руб.

По данным полиции, злоумышленники имели опыт работы в сфере продажи недвижимого имущества. Знакомясь с потерпевшими и входя к ним в доверие, риелторы рассказывали владельцам недвижимости, что те якобы могут получить государственную выплату в виде кадастрового вычета, что на самом деле не соответствует действительности. Для оформления выплаты, объясняли злоумышленники, якобы требуется временно переоформить жилье на других лиц, а затем получить его обратно. После того, как потерпевшие давали согласие на сделку, организатор преступной группы оформлял имущество на подставных лиц и перепродавал его.

Фамилии фигурантов дела в ГУ МВД не сообщают, на сайте Анапского городского суда данных о деле в настоящее время нет. В ходе следствия двое обвиняемых были заключены под стражу, остальным избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. По ходатайству следователя на движимое и недвижимое имущество организатора преступной группы стоимостью 560 млн руб. наложен арест.

Анна Перова, Краснодар

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