Современные противогололедные материалы из Перми заинтересовали самарские ТСЖ

27–29 сентября в ВЦ «Экспо-Волга» в Самаре при поддержке правительства Самарской области и администрации города Самары проходит выставка-форум «Комфортная городская среда».

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Подобные выставки-конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий проводятся многими регионами в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» – в России проходит масштабная работа по благоустройству территорий.

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В Самаре выставка проходит во второй раз, и на нее приезжают представители власти, бизнеса, финансовых институтов, отраслевых союзов не только из Приволжского федерального округа, но и из других регионов. В этом году форум посетили специалисты из Оренбургской, Ульяновской, Тюменской, Ленинградской, Пензенской областей и Пермского края. Компании Пермского края представлял Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) со своей экосберегающей продукцией для борьбы со снегом и наледью на городских улицах и во дворах многоэтажных домов.

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В рамках деловой программы форума на сессии «Управление многоквартирным домом» выступил генеральный менеджер дистрибутивных продаж УЗПМ Дмитрий Зайничковский, рассказав о современном подходе к борьбе с зимней скользкостью – эффективном, экологичном и экономичном. Средства борьбы с гололедом, применяемые в пешеходных зонах вокруг домов, также не должны оказывать негативного воздействия на обувь и должны быть гипоаллергенными. Продукция уральского завода имеет сертификаты (положительное заключение) Государственной экологической экспертизы и первой в России получила в 2022 году сертификаты соответствия требованиям нового ГОСТ Р 58427-2020 на противогололедные материалы. Она полностью отвечает высоким требованиям национального стандарта в вопросах экологичности и коррозионной активности. Для уборки на придомовых территориях, игровых площадках, пешеходных дорожках и в парковых зонах, как правило, используется «Бионорд Green» и «Бионорд Pro Plus» – комбинированное антигололедное средство «Бионорд» с высокой плавящей способностью и добавлением мраморной крошки в качестве фрикционного материала. Со временем остатки мраморной крошки разрушаются и превращаются в мел.

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«Представители самарских ТСЖ проявили заинтересованность в продукции уральского завода, в первую очередь – в связи с уменьшением расходов и экономией времени на содержание придомовой территории зимой и на последующую уборку весной. Но не менее важно и то, что применение современных противогололедных материалов значительно снижает травматизм пешеходов, такие средства безопасны для зеленых насаждений и не наносят вреда домашним животным. К тому же жители многоквартирных домов недовольны пескосоляной смесью, которая, помимо того что неэффективна при низких температурах, еще и загрязняет дворы и подъезды и забивает ливневую канализацию, что приводит к затоплению тротуаров в весенний и летний периоды, – рассказал Дмитрий Зайничковский. – Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и направлен на создание нового облика городов, где людям комфортно и безопасно жить, работать и активно отдыхать. В проекте большое внимание уделяется придомовым территориям, поддерживать безопасность и чистоту которых и призвана продукция «Уральского завода противогололедных материалов» – бороться с наледью зимой и в межсезонье».

Руководители ТСЖ заметили также, что такие противоголедные материалы хорошо подходят для «особо деликатных» участков придомовых территорий, например таких, как детские площадки и общественные пространства.

В рамках губернаторского проекта «СОдействие» в 2023 году в Самаре было создано и обновлено более 20 социально значимых объектов: площадок для детей и взрослых, мест для занятий физкультурой и спортом, участков для выгула и дрессировки собак, а также территорий с отремонтированными проездами, тротуарами и обустроенными парковочными местами.

ООО «УЗПМ»