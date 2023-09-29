В Краснодаре будут судить подрядчика за мошенничество при ремонте школ

Директора строительной компании будут судить за присвоение 2,3 млн руб., выделенных на установку освещения в двух школах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

По данным следствия, 50-летний руководитель строительной компании заключил контракт на монтаж осветительного оборудования в двух общеобразовательных учреждениях Краснодара. Он установил светильники дешевле заявленной стоимости, а в актах приема выполненных работ указал ложную информацию. Сэкономленные 2,3 млн руб. мужчина потратил на личные нужды.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Георгий Ефименко

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