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Росавтодор объявил конкурс на капремонт трассы М7 в Удмуртии за 1 млрд рублей

Вновь проводится открытый конкурс на капитальный ремонт 8 км участка дороги М7 «Волга», располагающихся в Удмуртии. Конкурс объявило управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Соответствующая документация размещена в системе анализа закупок «Интерфакс-Маркер», пишет информационное агентство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, подрядчику предстоит устранит дефекты и восстановить элементы дороги на участке с 78 до 86 км в Можгинском районе. Стоимость контракта составляет 1,04 млрд руб. Сроки выполнения работ назначены на ноябрь 2023 - октябрь 2025 годов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября.

Отмечается, что ранее конкурс на проведение работ проводился три раза. В последний раз, в августе 2022 года, победителем конкурса стало ОАО "Хотьковский автомост". Однако в июне 2023 года министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев заявил о смене подрядчика данных работ. По его словам, подрядчик выплатил в доход федерального бюджета всю сумму штрафных санкций за просрочку выполнения работ.

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