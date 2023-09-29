Дептранс предупредил об ограничениях в метро из-за концерта на Красной площади

Сегодня на Красной площади состоится концерт, посвященный годовщине присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В связи с проведением мероприятия в течение дня на станциях метро в центре Москвы возможны ограничения на вход и выход, предупредили в столичном дептрансе.

«Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции»,— говорится в сообщении департамента транспорта.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России четырех территорий. Вечером того же дня состоялся концерт «Выбор людей. Вместе навсегда». По оценкам МВД, его посетили 180 тыс. человек.