С «Башавтотранса» взыскали компенсации за ДТП с гибелью трех человек

Суды взыскали с ГУП «Башавтотранс» компенсации морального вреда в пользу получившей в ДТП тяжелые травмы пассажирки и матери другой женщины, погибшей в момент аварии. Госперевозчик в апелляционной жалобе настаивал на незаконности принятых решений, указывая, что перевозку фактически выполняла другая организация. Верховный суд Башкирии определил, что компенсация тем не менее должна быть взыскана с «Башавтотранса».

Авария, в которой погибли три человека, произошла 7 сентября 2018 года. В Кармаскалинском районе Башкирии на 34 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и грузовая «Газель». В результате от полученных травм погибли три пассажира — мужчина и две женщины, еще одна женщина получила тяжелые травмы.

Как установили суды, легковой автомобиль принадлежал ООО «Автотранссервис», оказывающему ГУП «Башавтотранс» посреднические услуги в организации пассажирских перевозок. Виновным в аварии был признан водитель «Газели», в мае 2019 года Кармаскалинский районный суд приговорил его к трем годам колонии-поселения.

Мать одной из погибших в мае 2022 года направила претензию ООО «Автотранссервис» и ГУП «Башавтотранс» с требованием выплатить ей компенсацию морального вреда, а затем подала гражданский иск в суд. Ленинский районный суд взыскал с «Башавтотранса» в пользу истца компенсацию в размере 300 тыс. руб., указав, что пассажиры приобретали билеты в кассе госперевозчика, при этом информации о том, что перевозка будет осуществляться на легковом такси проездные документы не содержали. «Башавтотранс» фактически принял на себя обязательства по оказанию услуги перевозки и давал клиенту информацию о предоставляемых им услугах, что позволило пассажирам рассчитывать на безопасную поездку. Коммерческая компания действовала по поручению госпредприятия, таким образом на нее не может быть возложена обязанность возмещения морального вреда. Верховный суд Башкирии с этими выводами согласился и отказал «Башавтотрансу» в удовлетворении апелляционной жалобы на решение первой инстанции.

Еще одной пассажирке, получившей в аварии тяжелые травмы, компания по решению суда заплатит 500 тыс. руб. Ленинский районный суд ранее взыскал с «Башавтотранса» 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда пострадавшей. Госпредприятие в апелляционной жалобе просило решение отменить. Прокурор Ленинского района указывал, что суд не привел мотивы снижения размера компенсации морального вреда, и просил принять новое решение, с учетом тяжести причиненного здоровью истцу вреда. Верховный суд Башкирии согласился, что первая инстанция не в полной мере учла тяжесть и характер причиненных пострадавшей физических и нравственных страданий, и увеличил сумму компенсации до 500 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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