В Саратовской области будут готовить операторов беспилотников

Средние профессиональные учебные заведения Саратовской области планируют набрать первые курсы операторов беспиотных летательных аппаратов (БЛА) в следующем учебном году 2024-2025, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На данный момент лицензии на указанное направление получают Саратовский техникум железнодорожного транспорта — филиал ФГБОУ ВПО «Самарский университет путей сообщения» и ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». Еще 10 учебных заведений региона готовятся подать соответствующие заявки.

В релизе отметили, что профессия оператора беспилотника входит в ранее опубликованный перечень «профессий, которые нужны региональной экономике». Помимо оператора БЛА, там указаны официанты и «сотрудники индустрии красоты». В кабмине «Ъ» объясняли, что данный перечень — формальность, не подразумевающая организации реальной работы.

Дарья Васенина

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