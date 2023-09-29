Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фура с товаром загорелась на железнодорожном переезде в Можге

В Можге сегодня, 29 сентября, около 7:40 на железнодорожном переезде загорелся грузовой автомобиль DAF. К моменту приезда пожарных горела кабина транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Предыдущая фотография

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Водитель рассказал, что почувствовал запах гари во время движения, после чего задымились дефлекторы. Он незамедлительно остановился и выбежал из автомобиля, чтобы отключить аккумулятор. К этому времени пламя уже охватило салон.

Пожарные сбили огонь и не допустили переход огня на прицеп, где находилась рыбная продукция. Ориентировочная стоимость товара составила порядка 500 тыс. руб. Продукция не пострадала.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...