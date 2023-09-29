Фура с товаром загорелась на железнодорожном переезде в Можге

В Можге сегодня, 29 сентября, около 7:40 на железнодорожном переезде загорелся грузовой автомобиль DAF. К моменту приезда пожарных горела кабина транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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Водитель рассказал, что почувствовал запах гари во время движения, после чего задымились дефлекторы. Он незамедлительно остановился и выбежал из автомобиля, чтобы отключить аккумулятор. К этому времени пламя уже охватило салон.

Пожарные сбили огонь и не допустили переход огня на прицеп, где находилась рыбная продукция. Ориентировочная стоимость товара составила порядка 500 тыс. руб. Продукция не пострадала.