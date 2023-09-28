На программу оказания медпомощи на Кубани в 2022 году направили 110 млрд рублей

Финансирование территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Краснодарском крае в 2022 году составило 110 млрд руб. Об этом было объявлено на заседании Заксобрания Кубани, где рассматривались итоги ее исполнения.

По словам главы краевого минздрава Евгения Филиппова, в реализации Территориальной программы в 2022 году приняли участие 263 медицинские организации, в которых работают 18,8 тыс. врачей и более 37,2 тыс. работников среднего медицинского персонала.

Министр сообщил, что в прошлом году высокотехнологичную помощь получили 36,4 тыс. жителей Кубани. Самыми востребованными профилями стали сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, травматология и ортопедия, онкология, нейрохирургия.

Кроме этого, в целях повышения доступности медицинской помощи населению было построено 18 ФАП, выполнен капитальный ремонт 24 медицинских организаций, начато строительство восьми поликлиник. Кроме того, для медучреждений приобрели приобретены 663 единицы автотранспорта, в 15 муниципалитетах Кубани ввели в эксплуатацию 17 зданий офисов врачей общей практики. Разработана документация на еще семь – их начнут строить в 2023 году.

«Видно, что сделано очень многое для повышения доступности медицинской помощи, развития высокотехнологической медицины, совершенствования материально-технической базы медучреждений. Что очень важно – отрасль работает на упреждение, большое внимание уделяется профилактике. При почти шестимиллионном населении края за прошлый год профосмотры и диспансеризацию прошли почти 2 миллиона человек», — подчеркнул спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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