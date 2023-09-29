Полпред президента РФ в УрФО посетил агропромышленную выставку в Челябинске

Сегодня, 29 сентября, в Челябинске завершилась XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Мероприятие посетил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

На выставке в том числе была представлена продукция предприятий Челябинской области. Среди них агрохолдинги «Ситно» и «Ариант», «Первый хлебокомбинат», «Южуралкондитер», ООО «Ура кондитеры» и ООО «Чебаркульская птица».

По завершению мероприятия полпред Владимир Якушев вручил представителям организаций и госслужащим государственные награды за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Так, благодарности президента РФ получили ветеринарный врач Троицкой районной ветстанции по борьбе с болезнями животных Ирина Семенова и механизатор сельхозпредприятия «Хлебинка» (Верхнеуральский район) Николай Иванов. Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» был удостоен директор «Хлебинки» Виктор Фомин.

«Выставка стала уже нашей доброй традицией. С 2010 года она объединяет работников агропромышленного комплекса Уральского федерального округа. Результаты по итогам выставки очень хорошие: возникло очень много новых контактов между сельхозпроизводителями»,— отметил Владимир Якушев.

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