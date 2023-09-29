На форуме TNF-2023 в Тюмени «Камский кабель» представил свои разработки для нефтегазовой отрасли

Представители «Камского кабеля» приняли участие в промышленно-энергетическом форуме TNF-2023. На значимом отраслевом событии была представлена инновационная продукция «Камского кабеля» для предприятий нефтегазового кластера.

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На территории тюменского технопарка собрались около 12 тыс. участников, в том числе представители 10 зарубежных стран. В общей сложности участие в TNF EXPO приняли более 70 компаний. На своем стенде «Камский кабель» продемонстрировал актуальную кабельно-проводниковую продукцию, а технические специалисты и сотрудники отдела продаж ответили на вопросы гостей стенда и обсудили варианты сотрудничества.

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«Представители нефтегазовой отрасли – одни из ключевых потребителей продукции «Камского кабеля». Мы внимательно следим за рынком и предлагаем актуальную продукцию для решения различных задач. Участие в форуме TNF оказалось для нас весьма плодотворным. Мы пообщались и обменялись новостями с нашими действующими и потенциальными клиентами, посетили деловую программу, отметили высокий интерес к нашей продукции. Проанализировав полученную информацию, мы оценили ближайшие перспективы и актуальные тренды нефтегазовой отрасли, чтобы эффективно выстроить свою работу в данном направлении», – отметил руководитель группы «Нефть» отдела по работе с ключевыми клиентами ООО «Камский кабель» Евгений Трухин.

Интерес гостей стенда «Камского кабеля» вызвали кабели для погружных электронасосов, кабели управления, предназначенные для передачи сигналов малой мощности от датчиков к аппаратуре контроля, взрывобезопасные кабели EPRon, которые благодаря продольной герметичности могут использоваться во взрывоопасных средах, а также нагревательные кабели типа TEN-on, применяемые на опасных производственных объектах угольной, газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей промышленности в Сибири, Арктике и в зонах с сильными морозами.

Промышленно-энергетический форум TNF – главный форум России, ежегодно объединяющий профессионалов энергетических компаний, которые встречаются для поиска и реализации совместных решений.

ООО «Камский кабель»