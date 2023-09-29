В 2024 году в Татарстане повысят плату за отопление

В следующем году в Татарстане запланировано увеличение платы за отопление. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы Госжилинспекции региона Ирек Шайдуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, повышение платы уже запланировано. Однако о какой именно сумме идет речь, он не уточнил.

«Для того чтобы меньше платить за тепло и свет, необходимо требовать у управляющих компаний, чтобы они проводили мероприятия по энергосбережению. Чтобы чердаки, подвалы утепляли, трубы меняли, с тем чтобы было нормальное давление»,— сказал господин Шайдуллин.

"Ъ-Казань"