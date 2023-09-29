«Россети Тюмень» поддержали популяцию редкого вида рыбы – сибирского осетра

В Тюменской области сотрудники «Россети Тюмень» и крупного рыборазводного предприятия выпустили в р. Иртыш свыше 3,5 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра. Экологическая инициатива направлена на сохранение биоразнообразия Обь-Иртышского бассейна.



Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

Реку пополнила крупная молодь со средним весом около 8 граммов. Такая масса гарантирует рыбе высокую выживаемость.

Отметим, с начала 2023 года энергетики провели более 100 природоохранных мероприятий в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.