Дом для жителей аварийного фонда в Сочи планируют сдать весной 2024 года

Жители ветхих и аварийных построек в Сочи смогут переехать в новый дом в марте 2024 года. Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» выполняются с опережением сроков, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

На данный момент объект готов на 25%: заключены все договоры на подключение коммуникаций, построено четыре этажа из двенадцати. К концу 2023 года планируют полностью возвести здание и приступить к фасадным работам и отделке помещений.

«Привлекаем подрядные организации, которые хорошо зарекомендовали себя, чтобы сочинцы как можно скорее переехали в благоустроенное жилье»,— отметил господин Копайгородский.

Георгий Ефименко

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