В Амурской области задержан школьник, сообщивший о минировании школ Барнаула

В Амурской области задержали 16-летнего подростка, который заявил о минировании школ Барнаула, сообщает УФСБ Алтайского края.

Молодой человек проживал в городе Зея. В августе этого года он направил электронное письмо, в котором сообщил, что все школы Барнаула заминированы.

«Во взаимодействии с УФСБ России по Амурской области его задержали. По месту жительства изъяли мобильный телефон и планшетный компьютер, с которого молодой человек осуществил «анонимную» рассылку», - сказано в сообщении.

Уточняется, что молодой человек полностью признал свою вину. На него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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Александр Киселев