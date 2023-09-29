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Нижегородская полиция изъяла огнетушитель с полкило наркотиков

Полиция задержала в Нижнем Новгороде двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В квартире одного из них нашли огнетушитель, в котором мужчина спрятал 500 г гашиша.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При обысках у него дома обнаружили упаковку, электронные весы, банковские карты и еще полкило гашиша. Задержанные признались, что распространяют наркотики бесконтактным способом.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ по ст. 228 УК РФ. Фигуранты арестованы, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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