«Т Плюс» подключила к теплу 77% соцобъектов в Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подключили к отоплению 538 социальных объектов в городе Перми, что составляет 77% от плана. Тепло уже поступает в 240 детских садов, 135 школ, 117 больниц, 46 поликлиник. Отапливаются 142 здания вузов, лицеев и 3 дома культуры.

Также подано отопление в 2592 жилых дома, что составляет 48% от числа многоквартирных зданий, за теплоснабжение которых отвечает «Т Плюс» в краевой столице. Управляющим организациям – УК/ТСЖ – рекомендовано активнее проводить подключение жилых домов. Важно отметить, что на старте подачи отопления требуется регулировка гидравлических и температурных режимов для сохранения работоспособности систем отопления.

В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики «Т Плюс» провели профилактику 2056 км теплосетей в Перми, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. Подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пункта.

В год 65-летия Пермских тепловых сетей выполнена перекладка 22 км ключевых тепломагистралей в Перми, которые были определены с учетом празднования 300-летия краевой столицы. В результате обновлены трубопроводы на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, Малкова, Кабельщиков, Нефтяников, Котовского, Попова, Связистов, в правобережной части города – на улицах Сивашской, Липатова, Маршала Рыбалко и др.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания планирует направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд рублей.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»