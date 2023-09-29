На площади двух фонтанов в Уфе установят светящиеся «камни» за 1,72 млн рублей

Администрация Уфы по итогам аукциона заключила контракт на поставку и установку комплекта арт-объектов с санкт-петербургским ООО «Городской дизайн», сообщается на сайте госзакупок. Стоимость договора составляет 1,72 млн руб., из них 1,67 млн руб. выделит федеральный, 34 тыс. руб. — республиканский, 15 тыс. руб. — городской бюджет.

Арт-объекты — шесть элементов в виде природных камней (гальки) — необходимо установить до 15 ноября на площади двух фонтанов на улице Заки Валиди, 42. Они представляют собой скамьи со светодиодной подсветкой изнутри, подогревом и беспроводной зарядкой для телефонов. Объекты плоской овальной формы белого цвета должны быть выполнены из стеклопластика.

ООО «Городской дизайн» зарегистрировано в феврале 2017 года. Владельцем является Янгир Сафиуллин. В 2022 году выручка составила 155,6 млн руб., чистая прибыль — 521 тыс. руб.

Майя Иванова

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