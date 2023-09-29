Предприятие ЖКХ в Можге оштрафовали на 1 млн рублей за сброс отходов в реки

В Удмуртии к административной ответственности за загрязнение рек привлеки МУП ЖКХ Можги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, причиной для проверки стали сообщения в СМИ, где указывалось на нарушения при эксплуатации комплекса очистных сооружений и полигона размещения твердых коммунальных отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В частности, установлено, что предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды в реки Сюга и Чумой. Кроме того, у предприятия отсутствует достоверная информация об источниках загрязнения окружающей среды, сотрудники ненадлежащим образом ведут производственный экологический контроль, а также не установлена окончательная санитарно-защитная зона для комплекса очистных сооружений. При эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов также не соблюдались требования пожарной безопасности. По всем фактам нарушений возбуждено 13 административных дел.

Юридическому лицу назначили штрафы на сумму более 1 млн руб. Министерство природных ресурсов Удмуртии также вынесло предупреждение о прекращении права пользования рекой Сюга.