Александр Кушнир презентует в Ельцин-центре книгу о рок-группе «Аквариум»

В Екатеринбурге, в книжном магазине «Пиотровский» (Ельцин-центр), 1 октября пройдет презентация книги рок-журналиста Александра Кушнира «Аквариум: геометрия хаоса», написанной к 50-летию группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Книга «Аквариум: геометрия хаоса» рассказывает о главных и неизвестных фактов о группе от ее основания до конца 1990-х. Она основана на не публиковавшихся ранее документах и свидетельствах. Содержит раритетные фотографии Андрея Усова (Вилли), Дмитрия Конрадта и Сергея Бабенко. Вход на презентацию свободный, по предварительной регистрации.

Александр Кушнир — музыкальный продюсер, журналист и автор книг по истории русского рока: «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Кормильцев. Космос как воспоминание», «100 магнитоальбомов советского рока», «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока».

Анастасия Таначева

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