«Аэрофлот» открывает новый рейс из Казани в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает новый рейс из Казани в Дубай. Об этом говорится в сообщении казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737-800 на 158 мест в двухклассной компоновке: в эконом-классе и бизнес-классе. Авиасообщение будет работать с 21 декабря по конец 2024 года. Самолеты будут летать дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Из Казани вылет запланирован на 7:25 и 8:00 с прилетом в 13:35 и 14:10 соответственно. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 13:30 и 17:45, а прибывать — в 17:35 и 21:50 соответственно.

Время в пути составит порядка пяти часов. Время в Дубае на один час опережает московское. Цена на билеты начинается от 51,8 тыс. руб.

"Ъ-Казань"