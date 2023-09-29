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Коммерсантъ FM
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«"Крылья Советов" бьют один клубный рекорд за другим»

Владимир Осипов — об играх 10-го тура РПЛ

29 сентября матчем «Ростов»—«Урал» стартует 10-й тур РПЛ. Первое место в таблице на данный момент занимает «Краснодар», который в эти выходные встречается с одним из аутсайдеров чемпионата — «Рубином». А вот идущие на второй строчке «Крылья Советов» принимают дома «Спартак». Эта игра — одна из центральных в туре. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После двух домашних побед подряд «Спартак» поправил свое положение, поднявшись в турнирной таблице с девятой на четвертую строчку. Даже коэффициент на чемпионство красно-белых после этого стал значительно ниже. Буквально пару недель назад взять первое место народной команды по итогам чемпионата в «Лиге Ставок» можно было за 11, а сейчас — лишь за 7.

Но в этот раз «Спартак» едет в Самару, где вполне может оступиться. «Крылья» в данный момент — самая результативная команда сезона: 21 мяч в девяти матчах.

Даже у «Зенита» всего 19, а у «Спартака», атаку которого так нахваливали, 14. Самара бьет один клубный рекорд за другим, и главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин хоть и аккуратно, но говорит о том, что у игроков клуба появляются серьезные амбиции: «Еще все впереди, все впереди. Я реально так думаю. Но внутри, когда мы разговариваем с командой, поверьте, там уже максимализм другой».

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Поэтому «Спартак» даже после побед явным фаворитом в Самаре назвать трудно. Разброс коэффициентов на этот матч в «Лиге Ставок» минимальный. 2,44 на успех красно-белых и 2,95 на победу хозяев. Ничья идет за 3,7. Коэффициенты высоки, но и риск велик. Пожалуй, пари на то, что «обе забьют» за 1,61, кажется здесь самой верной историей.

Хотя тот, кто рискует, зачастую срывает куш. Например, в прошлые выходные один из клиентов «Лиги Ставок» зарядил 200 тыс. руб. на победу «Локомотива» над «Зенитом» и выиграл больше 1 млн руб. Зайдут ли подобные пари в этот уикенд, сказать сложно. «Зенит» играет в Оренбурге, и коэффициент в «Лиге Ставок» на победу хозяев около 5, а на успех гостей — 1,72, и, честно говоря, поверить в то, что действующий чемпион проиграет подряд два матча, почти невозможно.

Все-таки уровень игроков команды Сергея Семака все равно высочайший, уверен футбольный эксперт Олег Корнаухов: «Очень много зависит от "Зенита", от того, как он будет выглядеть. Если клуб включает максимальные обороты, если он включается в игру, то команда — лидер чемпионата по многим компонентам».

И все же стабильности на данный момент не хватает многим клубам. Ни «Динамо», которое едет в Грозный к «Ахмату», ни «Локомотиву», который ждет в гости «Нижний Новгород» Сергея Юрана.

Даже ЦСКА серьезно буксует. Да и в Калининграде, где армейцы играют с «Балтикой», они фавориты. Заключить пари на успех хозяев можно с коэффициентом выше 5, а победа армейцев идет за 1,7, но футбольный тренер Андрей Талалаев акцентирует внимание на проблемах команды Владимира Федотова: «Армейцы проявляют характер и показывают, что они готовы. И функционально готовность хорошая, но без центра обороны, без надежности очень сложно играть».

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Пока самым стабильным клубом в РПЛ кажется «Краснодар». Почти треть чемпионата позади, а команда Владимира Ивича пропустила всего три мяча. Именно «Краснодар» может составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство, уверен Олег Корнаухов: «Эта команда стала прагматичной. Она играет на результат, обладая хорошим составом — сбалансированным во всех линиях. Я думаю, что теперь это серьезный конкурент, может быть, для "Зенита" за чемпионство, если он не сбавит обороты».

В «Лиге Ставок» взять чемпионство южан сейчас можно с коэффициентом 4,5. И, конечно, в Казань на матч с «Рубином» команда Ивича едет в качестве фаворита. Коэффициент на победу южан в «Лиге Ставок» — 2,25. Но вообще в эти выходные очень много встреч, где предсказать победителя крайне сложно. Так что нас, похоже, ждет один их самых непредсказуемых туров после старта РПЛ.

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