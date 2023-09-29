Карабахские военные смогут вступить в армию Армении

Замминистра обороны Армении Арман Саргсян сообщил, что военнослужащих Нагорного Карабаха готовы принять в состав армянских вооруженных сил. Он пообещал, что Минобороны Армении изучит вопрос о включении карабахских военных в свои ряды.

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«Будет очень желательно, чтобы военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха вступили на службу в Министерство обороны Армении. Они наши соотечественники, их опыт, военные навыки могут быть применены в ВС Армении»,— сообщил замминистра обороны (цитата по «Интерфаксу»).

Он также добавил, что Минобороны Армении проведет «соответствующие изучения, и мы сделаем все, чтобы такая возможность была предоставлена всем, кто будет иметь желание перейти на службу в ВС Армении».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории Карабаха. В качестве одного из условий прекращения огня Азербайджан назвал передачу вооружений армии Карабаха под его контроль. У армии Нагорного Карабаха изъяли 909 единиц стрелкового оружия и гранатометов, 165 средств ПВО, 250 тыс. штук боеприпасов, 1674 единицы снаряжения, а также 75 единиц автомобильной техники.

28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. По последним данным, из Нагорного Карабаха в Армению переехали 89 тыс. человек армянского населения. Это примерно 74% всего армянского населения Нагорного Карабаха.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Анастасия Ларина