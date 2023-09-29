Набиуллина предупредила о снижении темпов корпоративного кредитования в России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране снижаются темпы корпоративного кредитования. По ее словам, регулятор видит возврат наличных в банки под более привлекательный процент.

«Мы уже видим в сентябре некоторое замедление корпоративного кредитования, это рост, но чуть меньшими темпами и видим уже возврат наличных в банки под более привлекательные проценты»,— сообщила госпожа Набиуллина на XX Международном банковском форуме (цитата по ТАСС).

По ее мнению, банки оказывают положительное влияние на развитие экономики. «Это означает, что кредитование вносит существенный позитивный вклад в развитие экономики. И мы видим, что продолжается с точки зрения корпоративного кредитования замещение банками внешнего финансирования»,— добавила она, отметив, что ежегодно рост корпоративного кредитования в РФ составляет порядка 20%.

В августе зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что Центробанк внимательно следит за перегретым рынком кредитования и надеется, что темпы его роста будут соответствовать базовым прогнозам Минэкономики. Согласно данным Банка России за июль 2023 года, корпоративное кредитование в России ускорилось до 2,1% с 1,3% месяцем ранее, потребительское — выросло на 2% против 1,6% в июне.

Подробнее о ситуации на рынке кредитования — в материале «Займы поскользнулись на ставке».

Александр Кислов