В Брянской области мигрант осужден за попытку вернуться в Углич после выдворения

Трубчевский районный суд Брянской области признал виновным 37-летнего жителя Ярославской области в незаконном пересечении государственной границы России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении регионального УФСБ говорится, что гражданин одной из среднеазиатских республик, проживавший в Ярославской области, был депортирован из России. Его пребывание на территории России признали нежелательным. Однако мужчина пересек границу в Трубчевском районе Брянской области в обход пунктов пропуска и приехал в Углич. В Трубачевском районе проходит граница с Украиной.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы РФ) и назначил наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Алла Чижова