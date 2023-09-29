Холдинг MLK Group стал генеральным спонсором волейбольной команды Удмуртии

Холдинг MLK Group, известный в Удмуртии по продукции завода «Ува-молоко» и бренду «Милково», стал официальным генеральным спонсором мужской сборной региона по волейболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MLK Group Фото: MLK Group

Мужская волейбольная команда «ИжГТУ-Динамо» представляет Удмуртскую Республику в чемпионате России среди команд высшей лиги с 1988 года. Все эти годы команда состоит из воспитанников удмуртского волейбола. «ИжГТУ-Динамо» в 2021-2022 гг. стала победителем чемпионата России в высшей лиге «Б», а в 2022 году она впервые в истории удмуртского волейбола вышла в высшую лигу «А», вторую по значимости лигу чемпионата России. Правительство Удмуртии оказало поддержку команде.

Команда «ИжГТУ-Динамо» готова к новому сезону и отправляется за победами на новые волейбольные кубки. MLK Group как партнер сборной окажет поддержку для более продуктивной работы команды и достижения побед в соревнованиях.

MLK Group — социально ориентированная компания и выступает за здоровый, активный образ жизни. Холдинг реализует свои собственные масштабные программы в сфере культуры, образования и других социальных инициатив. В Удмуртии MLK Group знают по продукции завода «Ува-молоко». В настоящее время MLK Group – это бренды «Милково», «Бэрэкэтле» и «Молочная фамилия», которые можно встретить на полках магазинов в 57 регионах России.